Sapho New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Sapho New Morning, 10 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 10 avril 2022

de 19h00 à 22h00

payant

Sapho, chevalier des arts et lettres prix de la poésie Gérard de Nerval 2010 sort son 21eme Album : « JAM ». Paris, elle y a puisé son inspiration artistique créé ses vingt et un albums de musique et ses dix romans et livres de poé-sie. Elle est une des pionnières du courant artistique puis-sant « Musiques du Monde » ou « World Music ». Poète, chanteuse, elle a rempli des salles et envoûté nos sens de sa voix merveilleuse tantôt en français avec ses créations ou reprenant Rimbaud tantôt en arabe avec son mémorable récital Oum kalsoum en France dans toutes les scènes parisiennes et bien sûr au New morning, une salle mythique qui lui est toujours fidèle pour notre grand bonheur. Sapho, égérie des nuits parisiennes ruches artistiques et créatives des années 80 à Paris qui se réveille au Monde et qui accueille le Monde artistique dans sa diversité. « J.A.M. » (Jalousie Amour Mort), est la synthèse de nombreuses années de travail, un « synthetic world rock ». Cet album est né de la collaboration avec Mehdi Haddab pour « Les amours vulné-rables de Desdémone et d’Othello », spectacle créé par Razerka Ben Sadia-Lavant. Othello est, comme chacun sait, la tragique histoire du maure de Venise qui, empoisonné par le discours de Iago son lieutenant envieux de sa position, sombre dans une jalousie qui l’amène à tuer la femme qu’il aime et qui l’aime : Desdémone. Puis, Sapho décide d’utiliser une partie de ce matériel pour son prochain album et digresse sur le thème de « Jalousie Amour et Mort » New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010 Contact : https://www.newmorning.com/20220410-5456-sapho.html Concert;Musique

Date complète :

2022-04-10T19:00:00+01:00_2022-04-10T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu New Morning Adresse 9 Rue des Petites Écuries Ville Paris lieuville New Morning Paris Departement Paris

New Morning Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Sapho New Morning 2022-04-10 was last modified: by Sapho New Morning New Morning 10 avril 2022 New Morning Paris Paris

Paris Paris