Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor Vivez au cœur de l’Ile Grande, une balade nocturne à la lueur des lampes tempêtes. Trottin trottant, de chemins creux en mystérieuses landes, laissez-vous conter les superstitions et personnages insolites : « l’ilien Rothschild », « Jean Bart le Corsaire », ou le « sombre l’Ankou »… Ce bout terre regorge d’histoires insoupçonnées !!

Chaussures confortables, polaire, kway, bonnet de laine

Chaussures confortables, polaire, kway, bonnet de laine

