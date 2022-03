Saperlipopette Multi-accueil Tournicoti Civaux Catégories d’évènement: Civaux

Le Lieu d’accueil enfants parents de la MJC 21 est un lieu d’échange entre parents, un espace de socialisation entre les enfants et favorise la relation parents/enfants. Un temps de partage pour les parents et les enfants ! Pour jouer, parler, échanger, apprendre, rire.. Lieu d’Accueil Enfants Parents Multi-accueil Tournicoti rue du 19 Mars 1962 86320 Civaux Civaux Vienne

