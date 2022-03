Saperlipopette MJC 21 Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

Saperlipopette MJC 21, 8 avril 2022, Lussac-les-Châteaux. Saperlipopette

du vendredi 8 avril au vendredi 15 avril à MJC 21

Le Lieu d’accueil enfants parents de la MJC 21 est un lieu d’échange entre parents, un espace de socialisation entre les enfants et favorise la relation parents/enfants. Un temps de partage pour les parents et les enfants ! Pour jouer, parler, échanger, apprendre, rire..

Gratuit, anonyme et sans inscription

Lieu d’Accueil Enfants Parents MJC 21 21, route de Montmorillon 86320 Lussac Les Chateaux Lussac-les-Châteaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-08T09:30:00 2022-04-08T11:30:00;2022-04-15T09:30:00 2022-04-15T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux, Vienne Autres Lieu MJC 21 Adresse 21, route de Montmorillon 86320 Lussac Les Chateaux Ville Lussac-les-Châteaux lieuville MJC 21 Lussac-les-Châteaux Departement Vienne

MJC 21 Lussac-les-Châteaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lussac-les-chateaux/

Saperlipopette MJC 21 2022-04-08 was last modified: by Saperlipopette MJC 21 MJC 21 8 avril 2022 Lussac-les-Châteaux MJC 21 Lussac-les-Châteaux

Lussac-les-Châteaux Vienne