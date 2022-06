SaperliPopette : Expo photo « Corps et âmes» de Laurent YEGHICHEYAN Champagnat Champagnat, 8 juin 2022, ChampagnatChampagnat.

SaperliPopette : Expo photo « Corps et âmes» de Laurent YEGHICHEYAN 4 Place Jean Guitton Champagnat Champagnat

2022-06-08 08:00:00 08:00:00 – 2022-07-15 14:00:00 14:00:00

Champagnat 23190 4 Place Jean Guitton Champagnat 23190 Champagnat

« Quel immense plaisir et quelle émotion d’accueillir

l’Exposition Photographique de LAURENT YEGHICHEYAN »

Laurent Yeghicheyan fût photographe pendant 20 ans à Aubusson de

1986 à 2006. Elu major au Titre de Portraitiste de France à 2 reprises,

en 1999 et 2005, Laurent nous présente la somme de son travail, à mi-chemin entre l’image pure et la composition picturale intimiste.

C’est à Marseille qu’il œuvre aujourd’hui, et conserve toujours à

l’esprit que, si la photographie fixe pour ensuite prolonger, l’instant

dans le temps, elle demeure un rapport direct à l’Être.

Convaincu, et initié à l’analyse de l’image, il nous propose la lecture

de nos visages, de nos corps et bientôt de nos âmes.

Quand un œil dans le cœur de l’objectif vient parler à notre « Moi » profond.

Exposition photo – « Corps et âmes» de Lauren,YEGHICHEYAN

Vernissage en présence de l’artiste le mardi 7 juin 2022 à partir de 18h30

Expo visible du mercredi 8 Juin au vendredi 15 juillet 2022

A SaperliPopette, Entrée libre pendant les heures d’ouvertures:

Mardi – Mercredi 8h-14h

Jeudi – Vendredi 8h-14h / 16h30-20h30

Samedi 10h -14h / 16h30 – 20h30

dernière mise à jour : 2022-06-02 par