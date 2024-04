Saperli’poètes Midi nous le dira Saint-Edmond, vendredi 17 mai 2024.

Spectacle donné dans le cadre de la 9ème édition du festival Saperli’poètes par la compagnie Superlune.

A midi, Najda saura si elle intègre l’équipe Espoirs de football féminin. Dans une vidéo adressée à l’adulte qu’elle deviendra, elle raconte son parcours, ses rêves et ses peurs. Elle convoque aussi les différentes générations de femmes de sa famille : au fil d’un dialogue entre les époques, entre les combats de ses aînées pour leur indépendance et le féminisme 2.0 de son temps, Najda chemine vers la liberté.

Production : Compagnie Superlune.

Coproductions : ARTCENA, Association Beaumarchais-SACD, L’Arc-Scène Nationale Le Creusot, Département de la Saône et Loire.

Ce projet bénéficie depuis 2021 de l’Aide a` la reprise de la DRAC Bourgogne Franche-Comte´.

Partenaires et résidences : Le Théâtre Scène Nationale de Mâcon, L’Arc Scène Nationale Le Creusot, Spedidam, Théâtre du Fil de l’Eau, La Minoterie Pôle de création jeune public et d’éducation artistique, Festival FRAGMENT(S), Proarti.

Texte lauréat de l’Aide à la création ARTCENA, du label “Jeunes Textes en Liberté”, du Prix Hypolipo de la M.E.E.T — Hypolipo, du Prix Godot des lycéens du Festival Les Nuits de l’Enclave, du Festival jeune public franco-tchèque Snez tu zabu — Mange ta grenouille.

Projet laure´at de la Bourse d’aide a` l’écriture de la mise en scène de l’Association Beaumarchais-SACD.

Texte édité chez Espaces 34, en partenariat avec le Prix Godot des lycéens du festival Les Nuits de l’Enclave.

exte : Joséphine Chaffin.

Mise en scène : Clément Carabédian et Joséphine Chaffin.

Avec : Juliette Gharbi (jeu) et Anna Cordonnier (musique).

Assistanat mise en scène : Bastien Guiraudou.

Scénographie et lumières : Julie-Lola Lanteri, assistée de Mathilde Domarle.

Régie son (en alternance) : Théo Armengol, Théo Rodriguez-Noury.

Régie lumières (en alternance) : Mathilde Domarle, Mathilde Monier, Benjo Trottier.

Régie générale : Mathilde Domarle.

Administration et diffusion : Aurore Santoni.

Tout public à partir de 12 ans.

Entrée gratuite

Repli à la salle des fêtes en cas de pluie.

Réservation conseillée sur https://my.weezevent.com/saperlipoetes ou par mail à saperlipoetes@bsb71.fr. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 19:00:00

fin : 2024-05-17

Derrière l’église

Saint-Edmond 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté saperlipoetes@bsb71.fr

