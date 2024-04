Saperli’poètes Chimichango Saint-Symphorien-des-Bois, dimanche 19 mai 2024.

Concert donné dans le cadre de la 9ème édition du festival Saperli’poètes par le collectif Roulotte Tango.

Après avoir exploré l’univers du tango traditionnel au sein de la Tipica Roulotte Tango pendant de nombreuses années, les musiciens de Chimichango ont développé une identité forte et singulière autour de leur chanteur argentin, Aureliano Marin, connu pour ses mélanges esthétiques, et son aisance à interpréter sa musique tout en jouant de la contrebasse. Le quartette, récemment converti en quintette avec l’arrivée du percussionniste Pablo Costadone, nous accompagne dans un voyage passionné et passionnant, et nous fait découvrir son répertoire, mélange de tradition et d’innovation, n’hésitant pas à flirter avec des couleurs plus pop, rock, en argentin et en français !

De 16h à 18h, lors d’un atelier, venez-vous initier au Tango pour vous préparer au concert !

Aureliano Marin, chant, contrebasse et direction musicale.

Julien Blondel, piano.

Mehdi Al-Tinaoui, violon.

Simone Tolomeo , bandonéon.

Pablo Costadone, Batterie-percussions.

Tout public

Entrée gratuite

Réservation conseillée sur https://my.weezevent.com/saperlipoetes ou par mail à saperlipoetes@bsb71.fr. EUR.

Salle des fêtes

Saint-Symphorien-des-Bois 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté saperlipoetes@bsb71.fr

