Saperli’poètes Cher toi ! Vauban, vendredi 10 mai 2024.

Spectacle donné dans le cadre de la 9ème édition du festival Saperli’poètes.

Un curieux personnage vient nous (se) poser tout un tas de questions, assisté par des petites personnes : des têtes de marionnettes posées sur son corps en mouvement ; comme si chaque partie de son corps (épaules, têtes, fesses, mains…) se posait ces mêmes questions quotidiennes, fiévreuses, originales et philosophiques…

Ce personnage incarne avec légèreté la multiplicité de l’être humain. Il nous emmène en voyage, nous embarque dans un monde de poésie et d’émotions, nous transporte dans un univers de rêves.

Ce spectacle têtu et entêtant comme une question d’enfant.

Texte : adapté de Questions d’importance, de Claude Ponti (éditions Publie.net).

Voix : Vincent Lorimy et Cassandre Jackson.

Création des têtes de marionnettes : Laetitia Eller et C. Jackson.

Regard complice : Vincent Lorimy.

Entrée gratuite.

Tout public à partir de 8 ans.

Réservation conseillée sur https://my.weezevent.com/saperlipoetes ou par mail à saperlipoetes@bsb71.fr EUR.

Début : 2024-05-10 19:00:00

fin : 2024-05-10

Salle des fêtes

Vauban 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté saperlipoetes@bsb71.fr

