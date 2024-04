Saperli’poètes Bounhoume Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie, samedi 4 mai 2024.

Saperli’poètes Bounhoume Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie Saône-et-Loire

Spectacle donné dans le cadre de la 9ème édition du festival Saperli’poètes par la compagnie Ino.

La Compagnie Ino souhaite questionner le rapport entre L’Homme et la Terre. Plus encore, entre l’Homme et son environnement, son rapport au vivant. Deux hommes, deux façonneurs de matière, et la terre qui s’invite sur le plateau comme un liant. On les voit transporter des sacs de terre et de semences qu’ils vont propager dans l’espace comme on sème ses espoirs et ses aspirations afin de les voir éclore.

Cette dualité est au centre du projet et se joue du mouvement, de la musique et de l’interprétation pour interpeller le spectateur à sa propre introspection. Se mêle alors une gestuelle tantôt brutale et mécanique, tantôt sensible et gracieuse. Leur confrontation nous interroge, nous interpelle sur nos propres choix, notre rapport à l’espace et au temps, à ce qui nous appartient mais aussi à l’empreinte que l’on laisse.

Chorégraphe : Mathieu Bord, Sami Blond, Nicolas Grosclaude.

Interprètes : Sami Blond, Nicolas Grosclaude.

Metteur en scène : Mathieu Bord.

Soirée de lancement c’est aussi le temps de boire un verre et de se parler culture !

Entrée gratuite

Réservation conseillée sur https://my.weezevent.com/saperlipoetes ou par mail à saperlipoetes@bsb71.fr. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 18:00:00

fin : 2024-05-04

La Croix

Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté saperlipoetes@bsb71.fr

L’événement Saperli’poètes Bounhoume Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie a été mis à jour le 2024-04-10 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)