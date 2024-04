Saperli’poètes Au risque de, Mussy-sous-Dun, dimanche 12 mai 2024.

Saperli’poètes Au risque de, Mussy-sous-Dun Saône-et-Loire

Spectacle donné dans le cadre de la 9ème édition du festival Saperli’poètes.

Au risque de… est un poème en mouvement fait avec les mots fleuve, cairn ou encore le mot main.

Il y a aussi le sujet nous qui fait ensemble commun, la musicalité du mot neige et son équivalent anglais snow.

Il y a les mots joie et danse et les prénoms de Clémence, Sarah, Eliott, Javier, Manuel et Galaad.

Il y a aussi l’adjectif tranquille pour se trouver, le verbe venir dans le vent et l’interjection voilà dans la voix.

Il y a encore le bleu vif, le vert pâle des baskets des danseurs et le doré mat des torses nus.

Il y a enfin la clarté du jour qui décroît, la palpitation sourde qui s’apaise en même temps que la nuit tombe.

Qu’est-ce qu’on fait en attendant que le jour finisse, que la vie s’arrête ? On danse.

Ce spectacle en cours de création fait une halte dans le Brionnais pour finaliser la création. Vous aurez peut-être l’occasion de les croiser dans d’autres lieux sur la semaine… Surprise !

Dimanche, la représentation sera suivie d’un atelier sur le mouvement (danse, cirque, jonglage…)

Pour et avec Javier Castillo Rojas, Clémence Lleu, Manuel Rodriguez de Menezes, Eliott Gilbert, Galaad Vivet et Sarah Ynsa, élèves de l’école nationale du cirque de Bordeaux.

Chorégraphie Thierry Thieû Niang.

Entrée gratuite

En cas de pluie, repli à la médiathèque à Chauffailles.

Réservation conseillée sur https://my.weezevent.com/saperlipoetes ou par mail à saperlipoetes@bsb71.fr EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 11:00:00

fin : 2024-05-12

Viaduc

Mussy-sous-Dun 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté saperlipoetes@bsb71.fr

L’événement Saperli’poètes Au risque de, Mussy-sous-Dun a été mis à jour le 2024-04-10 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)