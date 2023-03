Explorer l’extraordinaire dans le quotidien SAPE Carfagni-Plantamour Genève Catégorie d’Évènement: Genève

Explorer l’extraordinaire dans le quotidien SAPE Carfagni-Plantamour, 20 mars 2023, Genève. Explorer l’extraordinaire dans le quotidien 20 – 24 mars SAPE Carfagni-Plantamour Du lundi 20 mars au vendredi 24 mars , les enfants de 6 mois à 4 ans de la SAPE Plantamour en ville de Genève se verront proposé un programme extraordinaire. En effet pour explorer l’extraordinaire dans le quotidien deux salles ont été repensé. Une salle complète axée sur la projection de peinture avec chaque jour une couleur pop différente à l’honneur. Une seconde salle axée sur les découverte sensoreil douce nomnée « dans ma bulle »‘ Enfin chaque des 4 éspaces de vie proposera chaque jour des activités créatives sortant de l’ordinaire ( peinture à glacons, encre …). Niveau gustatif l’extraordinaire s’invitera également à notre table avec le menu de la semaine nomné « chamboule ton miam »

Il sera nottament proposé un repas au sol, un repas coloré, un repas avec les mains, un pique nique ainsi qu'un repas à l'envers. Que cette semaine mette à l'honneur tous les extraordinaire enfants encadrés par une équipe professionelle et créative!!!!

