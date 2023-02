Sapaudia Argelès-Biarritz-Argelès ARGELES-GAZOST, 29 juin 2023, Argelès-Gazost . Sapaudia Argelès-Biarritz-Argelès 2 rue des Moulins ARGELES-GAZOST Collège d’Ourout Argelès-Gazost Hautes-Pyrenees ARGELES-GAZOST 2 rue des Moulins

2023-06-29 – 2023-06-30

Hautes-Pyrenees Les buts de l’association La Sapaudia sont l’intégration du handicap et la lutte pour faire reculer la leucémie.

Relever un défi, nous mettons les personnes en « situation de handicap ». Partir ensemble, arriver ensemble… Argelès-Gazost – Biarritz- Argelès-Gazost.

