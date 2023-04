Marché aux Livres Sap-en-Auge Catégories d’Évènement: Orne

Sap-en-Auge

Marché aux Livres, 22 octobre 2023, Sap-en-Auge . Sap-en-Auge ,Orne , Marché aux Livres Salle des Fêtes Sap-en-Auge Orne

2023-10-22 09:00:00 09:00:00 – 2023-10-22 17:00:00 17:00:00 Sap-en-Auge

Orne . mediatheque@cdcvam.fr +33 2 33 12 56 36 Sap-en-Auge

dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Catégories d’Évènement: Orne, Sap-en-Auge Autres Lieu Sap-en-Auge Adresse Salle des Fêtes Sap-en-Auge Orne Ville Sap-en-Auge Departement Orne Tarif Lieu Ville Sap-en-Auge

Sap-en-Auge Sap-en-Auge Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sap-en-auge /

Marché aux Livres 2023-10-22 was last modified: by Marché aux Livres Sap-en-Auge 22 octobre 2023 Orne Salle des fêtes Sap-en-Auge Orne Sap-en-Auge

Sap-en-Auge Orne