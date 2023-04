Exposition Atelier PeinTruss Saou Catégories d’Évènement: Drôme

Saou

Exposition Atelier PeinTruss, 13 juillet 2023, Saou . Saou ,Drome , Exposition Atelier PeinTruss 7, rue des Abbayes Saou Drome

2023-07-13 – 2023-07-22 Saou

Drome . Dans mon atelier je vous propose une exposition de tableaux à l’huile et à l’acrylique dans un style contemporain.

Ensemble avec deux artistes-peintres de Saoû, nous avons fondé une association « Cercle de Peintres » : exposition à Saoû en juillet 2022. truss.saou@gmail.com +33 6 25 20 16 61 Saou

dernière mise à jour : 2022-06-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Saou Autres Lieu Saou Adresse 7, rue des Abbayes Saou Drome Ville Saou Departement Drome Tarif Lieu Ville Saou

Saou Saou Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saou /

Exposition Atelier PeinTruss 2023-07-13 was last modified: by Exposition Atelier PeinTruss Saou 13 juillet 2023 7 Drôme rue des Abbayes Saou Drome Saou

Saou Drome