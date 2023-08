Balade patrimoine de la ferme Fuoc Saou, 17 septembre 2023, Saou.

Saou,Drôme

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’histoire des anciennes fermes de la forêt de Saoû avec la visite-spectacle de la ferme Fuoc à travers cette visite-spectacle menée par l’association A la découverte de la forêt de Saoû..

2023-09-17 10:00:00 fin : 2023-09-17 12:30:00. .

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the European Heritage Days, discover the history of the old farms in the Saoû forest with a visit to the Fuoc farm, led by the association A la découverte de la forêt de Saoû.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra la historia de las antiguas granjas del bosque de Saoû con una visita a la granja de Fuoc, dirigida por la asociación A la découverte de la forêt de Saoû.

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes die Geschichte der alten Bauernhöfe im Wald von Saoû mit der Besichtigung des Bauernhofs Fuoc. Die Besichtigung wird vom Verein A la découverte de la forêt de Saoû geleitet.

