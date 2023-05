Nuit des Etoiles – Soirée d’observation Sur le terrain au-dessus du parking derrière la caserne des pompiers., 12 août 2023, Saou.

Soirées d’observation Nuits des étoiles : soirée d’accueil du public pour une démonstration d’instruments d’observation et observation du ciel nocturne..

2023-08-12 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-12 00:00:00. .

Sur le terrain au-dessus du parking derrière la caserne des pompiers.

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Observation evenings Nuits des étoiles: evening of welcome for the public for a demonstration of observation instruments and observation of the night sky.

Veladas de observación Nuits des étoiles: velada de acogida del público para una demostración de instrumentos de observación y observación del cielo nocturno.

Beobachtungsabende Sternennächte: Abend, an dem die Öffentlichkeit zu einer Vorführung von Beobachtungsinstrumenten und zur Beobachtung des Nachthimmels begrüßt wird.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme du Val de Drôme