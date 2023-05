Saoû Chante Mozart: balade en forêt forêt de Saoû, 20 juillet 2023, Saou.

Un chemin enchanteur en forêt de Saoû avec ses éco-gardes, ponctué d’une respiration musicale avec les musiciens en résidence du festival..

2023-07-20 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-20 . EUR.

forêt de Saoû

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



An enchanting path in the forest of Saoû with its eco-guards, punctuated by a musical breath with the musicians in residence of the festival.

Un camino encantador en el bosque de Saoû con sus ecoguardas, puntuado por un soplo musical con los músicos residentes del festival.

Ein zauberhafter Weg durch den Wald von Saoû mit seinen Öko-Wächtern, unterbrochen von einer musikalischen Atempause mit den Musikern in Residenz des Festivals.

