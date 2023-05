Afronautes Gasoline Palace, 20 mai 2023, Saou.

Quel est ce son coloré, répétitif, endiablé par des cuivres, riffs de guitare, des sons percutants congas et claviers. Vous avez dit Afrobeat, c’est donc ça qui bat dans nos cœurs lorsque les musiciens lancent leurs notes de liberté et d’indépendance..

2023-05-20 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-20 . .

Gasoline Palace Route de Bourdeaux

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



What a colorful, repetitive sound, filled with brass, guitar riffs, percussive congas and keyboards. You said Afrobeat, so that’s what beats in our hearts when the musicians launch their notes of freedom and independence.

Qué sonido tan colorido y repetitivo, lleno de metales, riffs de guitarra, congas percusivas y teclados. Has dicho afrobeat, así que eso es lo que late en nuestros corazones cuando los músicos lanzan sus notas de libertad e independencia.

Was ist das für ein farbenfroher, sich wiederholender Sound, der von Bläsern, Gitarrenriffs, Congas und Keyboards angetrieben wird? Sie haben Afrobeat gesagt, also ist es das, was in unseren Herzen schlägt, wenn die Musiker ihre Noten von Freiheit und Unabhängigkeit erklingen lassen.

