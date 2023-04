Saoû les arbres la forêt s’anime Forêt de Saoû, 22 avril 2023, Saou.

Le Départemental de la Drôme fête les 20 ans de l’acquisition de la forêt de Saoû et la rénovation de l’Auberge des Dauphins. À cette occasion, vous seront proposés durant 2 jours des spectacles gratuits en forêt et des animations

pédagogiques..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-23 . .

Forêt de Saoû

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Department of the Drôme celebrates the 20th anniversary of the acquisition of the forest of Saoû and the renovation of the Auberge des Dauphins. On this occasion, you will be proposed during 2 days of free spectacles in forest and animations

educational animations.

El Departamento de la Drôme celebra el 20 aniversario de la adquisición del bosque de Saoû y la renovación del Auberge des Dauphins. Con este motivo, se ofrecerán espectáculos gratuitos en el bosque y actividades educativas durante 2 días

y actividades educativas.

Das Département Drôme feiert den 20. Jahrestag des Erwerbs des Waldes von Saoû und die Renovierung der Auberge des Dauphins. Zu diesem Anlass werden Ihnen zwei Tage lang kostenlose Aufführungen im Wald und Animationen angeboten

pädagogische Angebote.

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme du Val de Drôme