Saou Chante Mozart – Marathon Mozart : première étape Comps Comps Catégories d’évènement: Comps

Drôme

Saou Chante Mozart – Marathon Mozart : première étape Comps, 23 juillet 2022, Comps. Saou Chante Mozart – Marathon Mozart : première étape Comps

2022-07-23 11:00:00 11:00:00 – 2022-07-23

Comps Drôme Comps Mozart – Sonate n°3 en si b majeur KV. 281

Bach – toccata en ré mineur BWV 565

Mozart – Sonate n°8 en la mineur KV. 310

Sébastien d’Hérin, clavecin Comps

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Comps, Drôme Autres Lieu Comps Adresse Ville Comps lieuville Comps Departement Drôme

Comps Comps Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/comps/

Saou Chante Mozart – Marathon Mozart : première étape Comps 2022-07-23 was last modified: by Saou Chante Mozart – Marathon Mozart : première étape Comps Comps 23 juillet 2022 Comps Drôme

Comps Drôme