Saône to Rhône découvertes et rencontres Quai de la capitainerie Verdun-sur-le-Doubs, lundi 8 avril 2024.

Saône to Rhône découvertes et rencontres Quai de la capitainerie Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Le lundi 8 avril, sur le port de plaisance à Verdun-sur-le-Doubs, l’association Juste 2.0°C sera présente dans le cadre de la campagne « Saône to Rhône ».

Saône to Rhône, c’est une campagne de terrain à bord d’un bateau aménagé en laboratoire itinérant, qui est parti de Port-sur-Saône en mars et qui arrivera à Arles en juin.

L’équipe fait halte à Verdun-sur-le-Doubs pour vous faire découvrir son bateau et rencontrer l’équipe qui mène des projets de recherche. Venez nombreux ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 16:00:00

fin : 2024-04-08 19:00:00

Quai de la capitainerie Place Louis Charvot

Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

