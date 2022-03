SAO PAULO DANCE COMPANY Narbonne Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne Aude Narbonne 27 27 EUR Chorégraphie Cassi Abranches

Musique Sebastian Piracés

Lumières Gabriel Pederneiras

Costumes Janaina de Castro

Avec 12 danseurs L’Oiseau de feu – Pas de deux

Odisseia Depuis treize ans, la virtuose São Paulo Dance Company dirigée par Inês Bogéa, s’illustre à travers un vaste répertoire, du ballet classique à la création contemporaine.

Entre l’Europe et le Brésil, elle nous entraîne pour une traversée des cultures :

Agora, pièce de groupe de la brésilienne Cassi Abranches, explore les multiples sens du mot « temps » aux rythmes des percussions et du rock.

Pássaro de fogo de l’allemand Marco Goecke, est un pas de deux « entre un oiseau dansant et un humain qui vole » sur des extraits de L’Oiseau de feu d’Igor Stravinsky.

Odisseia de la française Joëlle Bouvier éclaire les migrations actuelles à la lumière du mythe d’Ulysse sur une musique mêlant registres classiques et populaires, de Jean-Sébastien Bach à Heitor Villa-Lobos et Maria Bethânia.

