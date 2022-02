SÃO PAULO DANCE COMPANY Alès Alès, 8 mars 2022, AlèsAlès.

SÃO PAULO DANCE COMPANY Le CratèrePlace Henri Barbusse Le Cratère Alès Alès

2022-03-08 – 2022-03-09 Place Henri Barbusse Le Cratère

Alès Gard Le Cratère Alès Gard

Alès

Cette jeune compagnie ultra-dynamique, à la technique irréprochable, revient à Alès (ils étaient venus en 2017) avec un triple programme aussi virtuose que créatif.Créée en 2008 par le gouvernement de l’État de São Paulo et dirigée par Inês Bogéa, la compagnie s’est hissée, de façon fulgurante, au rang des plus importantes compagnies de danse du Brésil, attirant de remarquables jeunes danseurs et chorégraphes. Passionnés, énergiques, avec une touche de sensualité, les interprètes conjuguent à une fluidité et à un swing brésilien, les vocabulaires de la danse internationale.Dans Agora, sur des percussions afro-brésiliennes, la chorégraphe Cassi Abranches sculpte les corps des douze danseurs sur les rythmes du compositeur Sebastian Piracés qui mélangent rock et chant. L’Oiseau de feu, de Marco Goecke, est un pas de deux sur des extraits de la partition de Stravinsky, tout en célérité, fièvre et extase. Enfin, Joëlle Bouvier, passée maîtresse dans l’art de chorégraphier pour de grands ballets, réinterroge le mythe d’Ulysse, sur des musiques de Villa-Lobos et de Jean-Sebastien Bach.*Infos pratiques:-Rendez vous les 8 et 9 Mars 2022- Où? Le Cratère à Alès- Quand? Début du spectacle à 20h30 les deux soirs- Tarifs: 28€ – 26€ – 22€ – 16€- Informations supplémentaires et réservation : 04 66 52 52 64 ou https://lecratere.fr/spectacle/sao-paulo-dance-company/

+33 4 66 52 52 64

Droits libres

Le CratèrePlace Henri Barbusse Le Cratère Alès Alès

dernière mise à jour : 2022-02-15 par