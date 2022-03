SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA Cornebarrieu Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA Rue du 11 Novembre 1918 L'ARIA Cornebarrieu

2022-03-07 – 2022-03-09

16 EUR 16 28 Quatorze danseurs unis en un corps organique font écho au travail de recherche artistique de Rodovalho, questionnant sans cesse les rapports complexes entre le corps et l'âme. Rendez-vous avec un programme 100% brésilien! :

Passionnés, énergiques, ces magnifiques danseurs conjuguent une impeccable technique classique avec le swing brésilien !

Durée 1h30 avec entracte

