Fête de Sanvensa, 28 juillet 2023, Sanvensa.

L’édition 2023 de la Fête à Sanvensa aura lieu fin juillet..

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-30 . EUR.

Sanvensa 12200 Aveyron Occitanie



The 2023 edition of the Sanvensa Festival will take place at the end of July.

La edición 2023 del Festival Sanvensa se celebrará a finales de julio.

Die Ausgabe 2023 des Festes in Sanvensa wird Ende Juli stattfinden.

