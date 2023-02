SANTROFI NEW MORNING PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

SANTROFI NEW MORNING, 1 avril 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-04-01 à 20:00. Tarif : 28.6 à 28.6 euros. Fulgurance afrobeat vintage Beats ravageurs cadences étourdissantes, sonorités caniculaires: Santrofi incarne la musique highlife ghanéenne comme personne. Le collectif se déchaine sur des rythmes traditionnels en y diffusant des notes modernes et groovy. Cors, guitares funky et percussions accompagnent les chanteurs aux déhanchés dingues. Entre pulsations rapides et délicieuse frénésie, on se laisse emporter par ces mélodies qui brouillent les frontières et nous portent au gré des vibes ouest-africaines. On adore. NEW MORNING PARIS 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Paris

