SANTROFI (FESTIVAL RIO LOCO), 18 juin 2022, .

SANTROFI (FESTIVAL RIO LOCO)

2022-06-18 21:45:00 – 2022-06-18

Avant même de sortir leur premier album au printemps 2020, les huit jeunes musiciens de Santrofi avaient déjà mis le feu sur les plus grands festivals européens (WOMEX 2019 en Finlande, WOMAD au Royaume-Uni, Roskilde au Danemark, FFM Signes au Portugal…), forts de prestations survoltées. Ce collectif issu de la riche scène musicale d’Accra, la capitale du Ghana, renommée pour sa vie nocturne très animée, fait rayonner un highlife rétro-futuriste marqué du sceau du partage et de la fête, capable d’enflammer les dancefloors les plus indociles. Transcendant les rythmes originels, nourrie par de multiples influences, des musiques afro-cubaines à la soul américaine en passant par l’afrobeat nigérian. Leur musique offre des riffs surpuissants, des lignes de basses enivrantes, des percussions endiablées et une généreuse section de cuivres portée par d’irrésistibles harmonies vocales. Fondé par le charismatique bassiste et producteur Emmanuel Ofori qui a joué avec les plus grands (Ebo Taylor, Pat Thomas ou George Darko), Santrofi remet le highlife ghanéen au goût du jour sans pour autant le déraciner.

Rendez-vous à la Scène Pont-Neuf du festival Rio Loco !

Pour la 27ème édition du festival Rio Loco Nova Onda, découvrez Santrofi et leur highlife rétro-futuriste !

Avant même de sortir leur premier album au printemps 2020, les huit jeunes musiciens de Santrofi avaient déjà mis le feu sur les plus grands festivals européens (WOMEX 2019 en Finlande, WOMAD au Royaume-Uni, Roskilde au Danemark, FFM Signes au Portugal…), forts de prestations survoltées. Ce collectif issu de la riche scène musicale d’Accra, la capitale du Ghana, renommée pour sa vie nocturne très animée, fait rayonner un highlife rétro-futuriste marqué du sceau du partage et de la fête, capable d’enflammer les dancefloors les plus indociles. Transcendant les rythmes originels, nourrie par de multiples influences, des musiques afro-cubaines à la soul américaine en passant par l’afrobeat nigérian. Leur musique offre des riffs surpuissants, des lignes de basses enivrantes, des percussions endiablées et une généreuse section de cuivres portée par d’irrésistibles harmonies vocales. Fondé par le charismatique bassiste et producteur Emmanuel Ofori qui a joué avec les plus grands (Ebo Taylor, Pat Thomas ou George Darko), Santrofi remet le highlife ghanéen au goût du jour sans pour autant le déraciner.

Rendez-vous à la Scène Pont-Neuf du festival Rio Loco !

dernière mise à jour : 2022-05-18 par