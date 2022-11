Santons & Traditions Gourmandes et Provencales Tarascon Tarascon Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Tarascon

Santons & Traditions Gourmandes et Provencales Tarascon, 26 novembre 2022, Tarascon. Santons & Traditions Gourmandes et Provencales

Centre historique Tarascon Bouches-du-Rhône

2022-11-26 – 2022-11-27 Tarascon

Bouches-du-Rhône Tarascon Chaque année, Tarascon célèbre Noël et organise au coeur du centre historique son marché aux santons. Les maîtres santonniers qui façonnent tout au long de l’année pour ces moments magiques vous invitent à découvrir, rue des Halles et place du Marché, leurs créations originales inspirées par les paysages si caractéristiques de la Provence ! Frissonnez à l’idée de Noël qui approche ! Les 26 et 27 novembre, artisans santonniers, passionnés par leur métier ont travaillé tout long de l’année pour séduire les amateurs de crèches et de santons et présenter leurs nouveaux personnages ! tarascontourisme@agglo-accm.fr +33 4 90 91 03 52 Tarascon

dernière mise à jour : 2022-11-15 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Provence Tourisme / Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Tarascon Autres Lieu Tarascon Adresse Centre historique Tarascon Bouches-du-Rhône Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Provence Tourisme / Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)Provence Tourisme / Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Ville Tarascon lieuville Tarascon Departement Bouches-du-Rhône

Tarascon Tarascon Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarascon/

Santons & Traditions Gourmandes et Provencales Tarascon 2022-11-26 was last modified: by Santons & Traditions Gourmandes et Provencales Tarascon Tarascon 26 novembre 2022 Bouches-du-Rhône Centre historique Tarascon Bouches-du-Rhône Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Tarascon

Tarascon Bouches-du-Rhône