Santini Espace Julien Marseille 6e Arrondissement, samedi 11 janvier 2025.

Santini Espace Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-01-11 20:30:00

fin : 2025-01-11

Santini sur la scène de l’Espace Julien le 11 janvier 2025.

« Entrer dans l’univers de Santini, c’est découvrir que sur scène tout est possible !



Entre Stand-up et humour décalé, le comédien nous fait part de ses observations et de son parcours, jonglant tout le long du spectacle entre poésie et audace.



Ce show est inclassable et phénoménal !



PS : Santini tient à préciser qu’il n’est pas l’auteur de ce pitch »



Sud Concerts présente ce spectacle, en accord avec La Tiny Team.

EUR.

Espace Julien 39 Cours Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-11 par Ville de Marseille