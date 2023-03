Fréquence Grenouille Santes, 28 avril 2023, Santes.

Fréquence Grenouille Vendredi 28 avril, 19h00 Santes Gratuit / Nombre de places limité / uniquement sur inscription / Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Fréquence Grenouille, opération annuelle de sensibilisation des zones humides, vous sensibilise sur la nécessité de protéger ces milieux rares qui ont subi de nombreuses atteintes et destructions.

Écosystèmes très riches, les zones humides assurent de nombreuses fonctions indispensables aux équilibres biologiques, dont l’homme est souvent et directement bénéficiaire.

Ces milieux régulent les échanges entre les eaux de surface et les nappes phréatiques, et sont de véritables filtres et baromètres attestant de la préservation de la qualité de l’eau nécessaire à toute vie.

Depuis le début du XXe siècle, les deux tiers des zones humides ont disparu en France. On estime qu’elles continuent actuellement à disparaître au rythme d’environ 10 000 hectares par an, avec un cortège extraordinaire d’animaux et de plantes.

Suivez les pas des animateurs du Relais Nature pour une balade à travers les zones humides qu’offre La Gîte. L’occasion de découvrir les richesses, l’importance et la fragilité des mares et de leurs habitants.

Rendez-vous : à partir de 19 h (2 départs), à proximité du 99 rue Sadi Carnot à Santes

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Durée : 1 h 30

Tout public

Tarif : gratuit

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Santes 99 rue Sadi Carnot à Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 22 »}, {« type »: « email », « value »: « relaisdeule@lillemetropole.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T19:00:00+02:00 – 2023-04-28T20:30:00+02:00

2023-04-28T19:00:00+02:00 – 2023-04-28T20:30:00+02:00

grenouille mares

@Clément Mériglier