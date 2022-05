conférence -exposition 33240 Cubzac les Ponts Santes Catégories d’évènement: Nord

Santes

conférence -exposition 33240 Cubzac les Ponts, 7 mars 2020 16:00, Santes. Samedi 7 mars 2020, 16h00 Sur place entrée gratuite et ouverte à tous Alors que les zones côtières ont joué un rôle important dans l’évolution humaine, nous nous intéressons à l’adaption de nos ancêtres à cet environnement. Gazelles, coquillages et crustacés…Vivre sur la côte durant la Préhistoire L’AssEmCa vous invite à la conférence de C. Daujeard et R. Nespoulet, chercheurs au Muséum National d’Histoire Naturelle sur L’occupation humaine le long du littoral atlantique marocain durant la Préhistoire (Pléistocène moyen, Pléistocène supérieur) 33240 Cubzac les Ponts salle municipale 59211 Santes Saint-Pierre Nord samedi 7 mars 2020 – 16h00 à 19h00

Détails Heure : 16:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Nord, Santes Autres Lieu 33240 Cubzac les Ponts Adresse salle municipale Ville Santes lieuville 33240 Cubzac les Ponts Santes Departement Nord

33240 Cubzac les Ponts Santes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/santes/

conférence -exposition 33240 Cubzac les Ponts 2020-03-07 was last modified: by conférence -exposition 33240 Cubzac les Ponts 33240 Cubzac les Ponts 7 mars 2020 16:00 33240 Cubzac les Ponts Santes Santes

Santes Nord