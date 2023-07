Rendez-vous contes et lectures de l’été Santeau Rendez-vous contes et lectures de l’été Santeau, 12 juillet 2023, . Rendez-vous contes et lectures de l’été 12 et 26 juillet Santeau La bibliothèque de Santeau organise des rendez-vous contes et lectures de l’été pour vos tous petits.

Un prêt de livres et contes musicaux vous seras proposé. Santeau Santeau Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T10:00:00+02:00 – 2023-07-12T11:00:00+02:00

2023-07-26T10:00:00+02:00 – 2023-07-26T11:00:00+02:00 FMACEN045V50AJOH Bibliothèque de Santeau Détails Autres Lieu Santeau Adresse Santeau Lieu Ville Santeau

