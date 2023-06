Les rendez-vous contes et lecture Santeau Les rendez-vous contes et lecture Santeau, 14 juin 2023, . Les rendez-vous contes et lecture 14 et 28 juin Santeau La bibliothèque de Santeau organise les rendez-vous contes et lecture afin de conter de belles histoires aux enfants. Santeau Santeau Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T10:00:00+02:00 – 2023-06-14T11:00:00+02:00

2023-06-28T10:00:00+02:00 – 2023-06-28T11:00:00+02:00 FMACEN045V50AE42 ©Bibliothèque de Santeau Détails Autres Lieu Santeau Adresse Santeau Lieu Ville Santeau

Santeau https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//