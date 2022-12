Les rendez-vous contes et lectures de Noël Santeau

Les rendez-vous contes et lectures de Noël Santeau, 28 décembre 2022, . Les rendez-vous contes et lectures de Noël Mercredi 28 décembre, 09h00 Santeau Les rendez-vous contes et lectures de Noël Santeau Santeau La bibliothèque de Santeau organise des rendez-vous contes et lectures de noël pour les tout-petits. Vous aurez la possibilité d’emprunter des contes et livres musicaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-28T09:00:00+01:00

2022-12-28T10:00:00+01:00 ©Bibliothèque de Santeau

