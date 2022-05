Santé vous libre !

Santé vous libre !, 9 mai 2022, . Santé vous libre !

2022-05-09 – 2022-05-09 Lundi 9 mai : VAUJURENNES – Santé vous libre, de 14h à 17h, au Gîte “La Maison des Petites Herbes”. Se rencontrer, partager un moment convivial, se retrouver autour d’une activité, libérer sa parole, tout en étant accompagné par des professionnels. Activité créative la voix est livre, art thérapie ou tissons du lien. Espace détente, tisanerie, et piscine accessibles à tous moments. Ce programme est ouvert à tous. Tarif : 8 € (repas compris). Contact : +33 (0)6 47 71 22 88 – isabelle@lespetitesherbes.fr isabelle@lespetitesherbes.fr +33 6 47 71 22 88 https://www.lespetitesherbes.fr/ Lundi 9 mai : VAUJURENNES – Santé vous libre, de 14h à 17h, au Gîte “La Maison des Petites Herbes”. Se rencontrer, partager un moment convivial, se retrouver autour d’une activité, libérer sa parole, tout en étant accompagné par des professionnels. Activité créative la voix est livre, art thérapie ou tissons du lien. Espace détente, tisanerie, et piscine accessibles à tous moments. Ce programme est ouvert à tous. Tarif : 8 € (repas compris). Contact : +33 (0)6 47 71 22 88 – isabelle@lespetitesherbes.fr dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville