Santé vous bien ! Espace Culturel et sportif Léo Lagrange Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, jeudi 15 février 2024.

Santé vous bien ! Venez profiter d’un bilan gratuit jeudi 15 février à l’espace culturel Léo Lagrange de 9h à 12h30 et de 14h à 17h ! Jeudi 15 février, 09h30, 14h00 Espace Culturel et sportif Léo Lagrange inscriptions gratuites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-15T09:30:00+01:00 – 2024-02-15T12:30:00+01:00

Fin : 2024-02-15T14:00:00+01:00 – 2024-02-15T17:00:00+01:00

À l’occasion de cette journée, nous vous proposons de bénéficier de la présence de plusieurs professionnels de santé (audioprothésiste, opticien infirmier, etc) et de chargés de missions en santé publique afin d’échanger sur différentes thématiques et de réaliser des tests de repérage (vision, audition, glycémie, tension etc.).

Espace Culturel et sportif Léo Lagrange Rue de la salle des fêtes 45750 Saint-Pryvé Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « fanny.bordier@murec.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 37 96 73 38 »}]

santé bilan

Mairie de saint-pryve saint-memsin