EUR Rejoignez nous sur une évènement totalement inédit sur le territoire autunois : une journée dédiée à la santé !!De 10h à 19h au plan d ‘eau du Vallon. Cette journée a pour objectif de promouvoir la pratique d’activités physiques et culturelles, au service de la santé. A travers cette journée, vous aurez l’occasion de participer gratuitement à des activités organisées conjointement avec des associations partenaires ( zumba , danse, marche nordique, running , randonnée ,Pilates etc…), mais aussi à de participer à des ateliers de prévention et de sensibilisation et des ateliers bien être ( sylvothérapie , massages, bijoux bien être ….)

Nous aurons l’association Colosse aux pieds d’argile présente tout au long de cette journée ainsi que le réseau Sport santé Bourgogne Franche Comté responsable du sport sur ordonnance dans la région.

Venez vous informer sur les véritables valeurs et engagements du sport santé et de la culture santé.

