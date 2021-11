Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord, Dordogne Santé environnementale: Pollution et solutions! Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord Catégories d’évènement: Brantôme en Périgord

Dordogne

Santé environnementale: Pollution et solutions! Brantôme en Périgord, 20 novembre 2021, Brantôme en Périgord. Santé environnementale: Pollution et solutions! Médiathèque Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord

2021-11-20 16:00:00 – 2021-11-20 20:00:00 Médiathèque Boulevard Charlemagne

Brantôme en Périgord Dordogne Brantôme en Périgord -Atelier “papier cadeau recyclé”

-Exposition

-Déchets, c’en est trop! Atelier-jeu sur l’impact des déchets sur la santé.

-Rencontre-conférence:” Diagnostic et dépollution des sols pollués en France” avec Nicolas Blanchard, ingénieur à Teréo. -Atelier “papier cadeau recyclé”

-Exposition

-Déchets, c’en est trop! Atelier-jeu sur l’impact des déchets sur la santé.

-Rencontre-conférence:” Diagnostic et dépollution des sols pollués en France” avec Nicolas Blanchard, ingénieur à Teréo. +33 7 70 28 20 48 -Atelier “papier cadeau recyclé”

-Exposition

-Déchets, c’en est trop! Atelier-jeu sur l’impact des déchets sur la santé.

-Rencontre-conférence:” Diagnostic et dépollution des sols pollués en France” avec Nicolas Blanchard, ingénieur à Teréo. Médiathèque Dronne et Belle et Tri Cycle enchanté

Médiathèque Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord

dernière mise à jour : 2021-11-11 par Val de Dronne

Détails Catégories d’évènement: Brantôme en Périgord, Dordogne Autres Lieu Brantôme en Périgord Adresse Médiathèque Boulevard Charlemagne Ville Brantôme en Périgord lieuville Médiathèque Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord