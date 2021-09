Mareuil en Périgord Mareuil en Périgord Dordogne, Mareuil en Périgord Santé environnementale: dis-moi ce que tu manges.. Mareuil en Périgord Mareuil en Périgord Catégories d’évènement: Dordogne

Mareuil en Périgord

Santé environnementale: dis-moi ce que tu manges.. 2021-10-16
Médiathèque 3 place des Promenades
Mareuil en Périgord

Mareuil en Périgord Dordogne Mareuil en Périgord -Décodons les étiquettes. Atelier-jeu autour de l’alimentation et la santé.

-Projection-débat dans le cadre du festival “Alimenterre”, avec Tiffany LAULT, diététicienne.

-Atelier “Fabrication de bonbons”

