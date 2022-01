SANTÉ BONHEUR édition #3 Atelier Panthera, 30 janvier 2022, Marseille.

SANTÉ BONHEUR édition #3

Atelier Panthera, le dimanche 30 janvier à 15:00

SANTÉ BONHEUR édition #3 AU PROGRAMME: —————————————————————————————— *EXPO/ LIVE / DJ / POÉSIE* *17H-20H30* Dans un décor chaud et obscur le lieu se transforme en cave de prohibition, l’alcool coule, l’humidité se fait sentir, une odeur suante émane d’une honnêteté brute. Quatre protagonistes se dénudent dans un show fragile et pailleté. Qu’est-ce que le corps, l’intimité, son impact ? Des balles, un ping-pong, le micro n’a plus qu’à résonner. Les mots de Maëlle Chabrillat vous font rire et frissonner entre performance et one-women show, elle déballe et ironise son intime. Reine des soirées, Monumentable se glosse et se prépare dans sa chambre. Iel nous fait revivre nos fantasmes sur des musiques pop, un déshabillé romantique. Ponctué par des sets élaborés par une secret guest, elle nous transportera dans des paysages semi-ambiant semi-pop d’une endiablante douceur. Parmi elles, Héloïse nous fera part de ses lectures bruyantes, l’heure et à l’intime dans ce lieu de perdition. Nicolas Perez cultivera une végétation mutante, des fleurs aux couleurs toxiques retrouveront leur marque dans ce décor mis en scène par Clara Buffey. CRASH TEST #3 Pour ce premier événement 2022, le collectif Panthera se réunit pour une journée endimanchée, un crash-test proposé pour soutenir notre nouveau format d’accueil collectif. Le lieu accueille ponctuellement des événements culturels à but non lucratif, proposant un temps à des formes artistiques actuelles, qui est aussi là pour nourrir les liens sociaux de ces micro-mondes dits alternatifs. Panthera mute aujourd’hui pour laisser une place plus importante à des collectifs et entités extérieurs! Journée de soutien – Entrée + adhésion prix libre pour rémunérer les artistes invité.e.s – Un marché de soutien pour payer notre assurance d’accueil du public – Un bar a prix doux (bière de la bastide et vin)

prix libre

♫♫♫

Atelier Panthera 7, Rue Sainte-Marie, 13005 Marseille Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-30T15:00:00 2022-01-30T21:00:00