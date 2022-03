Santé & bien être Avenue des moulins, 28 avril 2022, Le croisic.

Santé & bien être

du jeudi 28 avril au jeudi 9 juin à Avenue des moulins

**Sport Santé & Bien-être Édition 2022** Activité basée sur les principes fondamentaux corporels, à savoir le mouvement, la posture et la respiration. Prochaines séances : * 28 avril 2022, * 12 et 19 mai 2022, * 6 et 9 juin 2022. * * * Informations : service des sports 06 27 38 50 09 – 06 79 44 79 63 – 02 28 56 79 07. Séance le jeudi, par groupe de 12 personnes maximum. Apporter tapis, tenue de sport et coussin si besoin. Cotisation 24 € l’année (septembre 2021/juin 2022). Certificat médical de non contre-indication à l’activité physique et attestation d’assurance obligatoire

Sport Santé & Bien-être Édition 2022 Activité basée sur les principes fondamentaux corporels, à savoir le mouvement, la posture et la respiration. Prochaines séances : 28 avril 202…

Avenue des moulins Gymnase Gabriel-Gouraud 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T10:30:00 2022-04-28T11:30:00;2022-05-12T10:30:00 2022-05-12T11:30:00;2022-05-19T10:30:00 2022-05-19T11:30:00;2022-06-06T10:30:00 2022-06-06T11:30:00;2022-06-09T10:30:00 2022-06-09T11:30:00