Santa Gouine La Bellevilloise Paris, 3 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 03 décembre 2023

de 14h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Gratuit sur inscription

La Bellevilloise vous propose un marché de Noël 100% lesbien et queer pour faire le plein de cadeaux. Rendez-vous le 3 décembre !

Pour les fêtes de fin d’année, tu veux gâter tes proches sans enrichir le patriarcat ? Le marché de Noël SANTA GOUINE est fait pour toi ! Consomme lesbien et queer en soutenant des créateur.ices indépendant.es et talentueux.ses de notre communauté ! Et comme d’habitude… Les Dramagouines te réservent des surprises… Alors réserve ton entrée gratuite dans la bio dès maintenant, et stay tuned pour la suite

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.helloasso.com/associations/les-tornades/evenements/santa-gouine lesdramagouines@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/les-tornades/evenements/santa-gouine

