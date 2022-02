Santa claws – Concert rock Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat Catégories d’évènement: Châtelaudren-Plouagat

Côtes-d'Armor

Santa claws – Concert rock Châtelaudren-Plouagat, 17 juin 2022, Châtelaudren-Plouagat. Santa claws – Concert rock Rue du Maillet Le Petit Echo de la Mode Châtelaudren-Plouagat

2022-06-17 – 2022-06-17 Rue du Maillet Le Petit Echo de la Mode

Châtelaudren-Plouagat Côtes d’Armor Châtelaudren-Plouagat Avec un rock inspiré par les seventies, le groupe de rock guingampais présente en live les nouveaux titres de son prochain album. Santa Claws est un groupe de rock fondé par Greg Aubert en 2014. En 2016 le groupe enregistre un premier album enregistré par Jean-Paul Romann (Delgrès, Tinariwen, Lo’jo…) et produit par l’américain Greg Gordon, une légende dans le milieu musical qui a notamment collaboré avec les Red Hot Chilli Peppers, Public Enemy, Nick Cave ou encore LL Cool. En 2017, avec la sortie de l’album Life is a lie, le groupe entame une série de cinquante concerts dans le grand ouest. À présent, avec une équipe de nouveaux musiciens, le groupe prépare un album dont la sortie est prévue en 2022. Pour ce nouveau projet, le groupe retrouve ses racines dans le rock des seventies, un son à leur image, assumant pleinement leurs influences tantôt British, tantôt Yankee.

Une nouvelle identité sonore, un son rock organique aux intenses harmonies vocales. INFORMATIONS PRATIQUES Vendredi 17 juin à 20h30

Tout public – Durée : 1h15

Tarifs : 12€ / 6€

Réservation indispensable au 02 96 79 26 40 ou par mail à l’adresse lpem@leffarmor.fr

Port du masque obligatoire – Pass vaccinal requis En résidence au Petit Écho de la Mode du 07 au 11 février 2022.

Basse /choeurs : Teddy Moisan

Batterie /choeurs : Colin Le Moigne

Guitare /choeurs : Antoine Montgaudon

Chant lead /guitare : Greg Aubert lpem@leffarmor.fr +33 2 96 79 26 40 https://www.petit-echo-mode.fr/agenda/santa-claws/ Avec un rock inspiré par les seventies, le groupe de rock guingampais présente en live les nouveaux titres de son prochain album. Santa Claws est un groupe de rock fondé par Greg Aubert en 2014. En 2016 le groupe enregistre un premier album enregistré par Jean-Paul Romann (Delgrès, Tinariwen, Lo’jo…) et produit par l’américain Greg Gordon, une légende dans le milieu musical qui a notamment collaboré avec les Red Hot Chilli Peppers, Public Enemy, Nick Cave ou encore LL Cool. En 2017, avec la sortie de l’album Life is a lie, le groupe entame une série de cinquante concerts dans le grand ouest. À présent, avec une équipe de nouveaux musiciens, le groupe prépare un album dont la sortie est prévue en 2022. Pour ce nouveau projet, le groupe retrouve ses racines dans le rock des seventies, un son à leur image, assumant pleinement leurs influences tantôt British, tantôt Yankee.

Une nouvelle identité sonore, un son rock organique aux intenses harmonies vocales. INFORMATIONS PRATIQUES Vendredi 17 juin à 20h30

Tout public – Durée : 1h15

Tarifs : 12€ / 6€

Réservation indispensable au 02 96 79 26 40 ou par mail à l’adresse lpem@leffarmor.fr

Port du masque obligatoire – Pass vaccinal requis En résidence au Petit Écho de la Mode du 07 au 11 février 2022.

Basse /choeurs : Teddy Moisan

Batterie /choeurs : Colin Le Moigne

Guitare /choeurs : Antoine Montgaudon

Chant lead /guitare : Greg Aubert Rue du Maillet Le Petit Echo de la Mode Châtelaudren-Plouagat

dernière mise à jour : 2022-02-01 par

Détails Catégories d’évènement: Châtelaudren-Plouagat, Côtes-d'Armor Autres Lieu Châtelaudren-Plouagat Adresse Rue du Maillet Le Petit Echo de la Mode Ville Châtelaudren-Plouagat lieuville Rue du Maillet Le Petit Echo de la Mode Châtelaudren-Plouagat Departement Côtes d'Armor

Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatelaudren-plouagat/

Santa claws – Concert rock Châtelaudren-Plouagat 2022-06-17 was last modified: by Santa claws – Concert rock Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat 17 juin 2022 Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

Châtelaudren-Plouagat Côtes d'Armor