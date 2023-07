Découverte de la culture catalane (15-17 ans) Sant Jordi Rock Palace Hostel Berga Catégories d’Évènement: Barcelone

Berga Découverte de la culture catalane (15-17 ans) Sant Jordi Rock Palace Hostel Berga, 29 octobre 2023, Berga. Découverte de la culture catalane (15-17 ans) 30 octobre – 5 novembre Sant Jordi Rock Palace Hostel 1200€ Le séjour se déroulera pendant les vacances de la Toussaint (2ème semaine), et regroupera 15 jeunes de 15 à 17 ans.

Le thème du séjour est la découverte de la culture catalane, par le prisme du sport.

Le groupe sera hébergé à l’auberge Sant Jordi à Barcelone.

La vie en collectivité nécessitera la participation de chaque jeune aux tâches de vie quotidienne.

La visite de la ville de Barcelone se fera presque exclusivement à pied. Les activités proposées seront culturelles la plupart du temps.

Chaque visite fera l’objet d’un rapport par un groupe de jeunes. Chaque groupe aura la possibilité d’utiliser la vidéo pour exposer son compte-rendu (sous forme de mini clip). Activités culturelles prévues :

– journée Gaudi : visites de la Casa Batlo, de la Casa Mila, de la Casa Vixens, du Parc Güell, et de la Sagrada Familia (visite guidée « scolaire ») ;

– visite du Parc Olympique ;

– visite du Musée Picasso ;

– visite du Camp Nou (stade de football avec musée sur l’histoire du sport).

Activités sportives :

– beach soccer sur la plage de Barceloneta ;

– randonnée VTT ;

– olympiades.

Activités de renforcement scolaire :

– atelier d’expression orale avec utilisation de la vidéo ;

– débats ;

– atelier d'expression orale avec utilisation de la vidéo ;

– débats ;

– expression écrite (bilan du séjour).

2023-10-30T00:00:00+01:00 – 2023-11-05T23:59:00+01:00

Barcelone, Berga

