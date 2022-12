SANSEVERINO TRIO – « Les deux doigts dans la prise » Theâtre Traversière, 10 février 2023, Paris.

Le vendredi 10 février 2023

de 20h30 à 22h00

. payant

• Plein Tarif : 28 €

• Tarif réduit : 23 €

• Enfant (-12 ans) : 15 €

Sanseverino électrifie sa guitare et branche ses « deux doigts dans la prise » pour un répertoire à fond la caisse !

Un clown et un guitariste, un voleur de poules et un rockeur … un peu acteur, un peu écolo, beaucoup artiste. On le connaissait surtout pour son style jazzy, la plupart du temps acoustique, et inspiré de Django Reinhardt dont il est un admirateur inconditionnel. Mais Sanseverino aime aussi le blues et le rock, comme il l’avait déjà laissé poindre dans l’album « Montreuil / Memphis » en 2017. Ce nouvel opus, « Les deux doigts dans la prise », se branche encore un peu plus sur l’électricité et nous entraîne sur les terres du Rhythm ‘n’ blues, de la Soul et du Rock seventies. Des pistes pleines de sueur et de chaos, où il chante ses coups de gueule, ses coups de tendresse.

Guitare & Lead : Stéphane Sanseverino. Batterie & choeurs : Stéphane Huchard. Basse & choeurs : François Puyalto.

CD « Les deux doigts dans la prise » (Verycords, octobre 2021).

Theâtre Traversière 15 bis rue Traversière 75012 Paris

Contact : https://www.theatre-traversiere.fr/les-deux-doigts-dans-la-prise/ 0143466541 billetterie@theatre-traversiere.fr https://www.facebook.com/Theatre.Traversiere https://www.facebook.com/Theatre.Traversiere https://theatre-traversiere.mapado.com/event/111845-sanseverino-les-deux-doigts-dans-la-prise

© Denis Pourcher SANSEVERINO – Les deux doigts dans la prise