SANSEVERINO SOLO LA GARE DE COUSTELLET, 8 mars 2023, MAUBEC.

SANSEVERINO SOLO LA GARE DE COUSTELLET. Un spectacle à la date du 2023-03-08 à 20:00 (2023-03-08 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Gratuit pour les moins de 15 an(s) Sanseverino nous dit : « Être fan de Béranger, ça n’existe pas. On n’est pas fan, lui-même vous en aurait dissuadé. Par contre chanter ses chansons c’est possible, lui rendre un hommage sincère aussi. Le volume 2 des reprises sortira en automne. Après plus de 80 dates pour le volume un, je m’en irai à nouveau sur les routes en solo pour colporter les chansons de François dit « Beber »Une guitare, un micro, une énorme envie de chanter… C’est tout. »Ouverture du lieu à 19h avec bar et petite resto

LA GARE DE COUSTELLET MAUBEC 105 QUAI DES ENTREPRISES Vaucluse

Sanseverino nous dit : « Être fan de Béranger, ça n'existe pas. On n'est pas fan, lui-même vous en aurait dissuadé. Par contre chanter ses chansons c'est possible, lui rendre un hommage sincère aussi. Le volume 2 des reprises sortira en automne. Après plus de 80 dates pour le volume un, je m'en irai à nouveau sur les routes en solo pour colporter les chansons de François dit « Beber »Une guitare, un micro, une énorme envie de chanter… C'est tout. »

