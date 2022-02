Sansévérino Scène Prévert Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Val-de-Marne

Sansévérino Scène Prévert, 12 mars 2022, Joinville-le-Pont. Sansévérino

Scène Prévert, le samedi 12 mars à 20:30

Il faut s’ouvrir, lâcher et savoir mettre de temps en temps les deux doigts dans la prise. C’est un des messages que fait passer Sansévérino dans son dernier album. Un opus très électrique à découvrir en Scène Prévert. On le connait pour son goût du jazz manouche, en inconditionnel de Django Reinhardt. Sansévérino aime aussi le blues et le rock. Son album Montreuil / Memphis sorti en 2017 le montrait déjà. Avec son nouvel opus Les deux doigts dans la prise (Verycords), il se branche encore un peu plus sur l’électricité, sans rien perdre de la verve qu’on lui connaît, observateur de la société, de sa propre vie, parfois militant. Ses deux précédents albums, Beber project vol 1en: hommage à François Béranger et Sanseverino & Tangomotán étaient très différents. Sanseverino – Chant, guitare Stéphane Huchard – Batterie François Puyalto – Basse

Tarif A : 19 à 24€

Les deux doigts dans la prise Scène Prévert 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont Val-De-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T22:00:00

