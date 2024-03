SANSEVERINO LIQUID JANE THEATRE DE VERDURE Noves, vendredi 19 juillet 2024.

NOVES MUSIC FESTIVAL 2024 en partenariat la Mairie de Noves et l’Association Des Deux Mains/Les Passagers ( 3-L-R-21-1734) en accord avec Astérios présentent :Ouverture des portes : 19h30 – Début du concert : 20h30 // Restauration sur place : Food-Truck. SANSAVERINO : Stéphane Sanseverino fait partie de ces artistes bohèmes qui aiment la richesse de la multiplicité d’expériences. En formation swing-rock, entouré d’un big band, en trio avec deux accordéons, ou en duo, Sanseverino a toujours le don de faire swinguer ses chansons et son public. Il revient avec un nouvel album qu’il nous présente : « Les influences viennent un peu de l’Afrique, du blues des années 70 mais aussi du funk de la Nouvelle-Orléans. Au niveau des textes, j’avoue avoir totalement oublié de me censurer… » Stef Sanseverino.LIQUID JANE : C’est au chant et à la guitare, accompagnée par ses deux musiciens qu’elle délivre sur scène une énergie rock lovée dans des rythmiques véritablement soul. A ne pas rater!.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-07-19 à 19:30

THEATRE DE VERDURE Avenue Agricole Viala 13550 Noves 13