SANSEVERINOLes deux doigts dans la prise« Ce nouvel album est né d’une envie d’arpenter d’autres lieux, d’autres pistes, d’autres sons en allant faire un tour du coté des sonorités funk et afrobeat, tout en restant fidèle à mon univers de paroles, à ma seule façon d’écrire.Maintenant, il faut remonter sur scène, partir sur les routes, entendre les bruits d’une salle, frémir aux premiers applaudissements. C’est mon quatorzième album, j’ai toujours peur, je suis toujours ému, comme à mes débuts mais quand ça démarre… » SanseverinoChant, guitare : SanseverinoBatterie : Stéphane HuchardBasse : François PuyaltoSanseverino électrifie sa guitare, branche ses « deux doigts dans la prise » et nous entraîne sur les terres du rhythm and blues et du rock seventies».FRANCE INFOProduction : Astérios spectaclesN° téléphone accès PMR: 01 64 70 71 39

THEATRE TRAVERSIERE PARIS 15 BIS, RUE TRAVERSIÈRE Paris

