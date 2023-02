SANSEVERINO LES DEUX DOIGTS DANS LA PRISE THEATRE COMOEDIA MARMANDE Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Le Comoedia Théâtre Municipal de Marmande (1-20-005147/2-20-005148/3-20-005149) présente Sanseverino présentera sur scène son nouveau projet, né d'une envie d'arpenter d'autres lieux, d'autres pistes, d'autres sons en allant, en autre, faire un tour du côté des sonorités funk et afrobeat. Un album simple, dit-il, qui permet plus facilement d'élaborer une tournée. Voilà donc LES DEUX DOIGTS DANS LA PRISE : un trio blues-rock-funk avec basse (François Puyalto), batterie (Stéphane Huchard), guitare-chant (Sanseverino).Tarif réduit réservé – de 25 ans, bénéficiaires des minima sociaux (RSA/AAH/ASS/ASPA), demandeurs d'emploiRéservations PMR : 0556482626

THEATRE COMOEDIA MARMANDE
30, Rue Leopold Faye
Lot-et-Garonne

Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 20:30
Tarif : 28.0 à 28.0 euros.

